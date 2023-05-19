حبارات: الليبيون لم يستوعبوا أن الفترة الانتقالية من أجل بناء مؤسسات الدولة

قال نور الدين حبارات الخبير الاقتصادي، إن أي حكومة مؤقتة وبرلمان مؤقت في العالم مهمتهما واضحة و محددة سلفاً و هي وضع أساس و لبنات بناء مؤسسات الدولة و ذلك من خلال إقرار دستور دائم و إجراء إنتخابات حرة و نزيهة شفافة تنقل البلاد إلى حالة الإستقرار الدائم Permanent Stabilisation.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا أن تلك المهمة تنجز في إطار جدول زمني محدد سلفاً لا يتجاوز الثلاث سنوات كحد أقصى، و في حال ما أنحرفت تلك السلطات المؤقتة (الحكومة و البرلمان) عن تلك المهام فإن على تلك الدول السلام و لن يجدي الحديث عن التنمية أو عن رفع المرتبات و تحسين الخدمات أو عن إصلاح و ازدهار إقتصادي مزعوم و غيرها من مواضيع لن يجدي نفعاً في تغيير حالة الواقع المرير و حقيقة المستقبل المظلم الذي ينتظر أجيالها القادمة و التي هي وحدها من ستدفع تكلفته الباهظة لأن كل ذلك مجرد مسكنات فقط لا أكثر و لا أقل.

وتابع قائلًا: “اليوم ذلك النموذج السيء و المخيف تعيشه دول عربية عدة أبرزها السودان و اليمن و سوريا و لبنان و حتى تونس مع أختلاف الظروف، فالمراحل الانتقالية فترة لوضع لبنات بناء الدول و ليست مرحلة للصراع على السلطة و على الثروات و الموارد .و من المؤسف جداً إن نحن الليبيين إلى اليوم لم نستوعب ذلك المفهوم بعد .أخيراً ادرك ما ذكرته مؤلم و محزن لكنه يبقى حقيقة يجب علينا الإقرار و الإعتراف بها”.