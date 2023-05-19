سترايك: خفر سواحل ليبيا يحصلون على مال أوروبا لارتكاب انتهاكات إنسانية

ليبيا- نقل تقرير إخباري لموقع “كورت هاوس” القانوني الأميركي عن عضوة البرلمان الأوروبي عن هولندا “تيني سترايك” انتقادها لوضع الهجرة غير الشرعية.

التقرير الذي تابعته وترجمت المرتبط منه بالشأن الليبي صحيفة المرصد أشار لانتقادات “سترايك” للتعامل الأوروبي غير الإنساني مع المهاجرين غير الشرعيين القادمين بحرا من ليبيا ودول أخرى فمراكز إيوائهم في أوروبا مفتقدة للخدمات الأساسية بما فيها الطاقم الطبي المناسب.

وانتقدت “سترايك” بشدة رفض خفر السواحل المالطيين والإيطاليين تحمل مسؤولياتهم في سياق جهود البحث والإنقاذ على مساحات شاسعة من البحر الأبيض المتوسط مضيفة بالقول:”حكومات الاتحاد الأوروبي تبرم صفقات مع ليبيا لتكثيف الدوريات للبحث عن قوارب المهاجرين غير الشرعيين”.

وتابعت “سترايك” قائلة:”يقوم خفر السواحل الليبيون باعتراض المزيد والمزيد من القوارب بطريقة عنيفة للغاية وكثير من الناس يغرقون خلال ما يسمى بأنشطة الإنقاذ ومن ثم يتم سحبهم مرة أخرى إلى الأراضي الليبية حيث ينتهي بهم الأمر في أوضاع احتجاز مروعة”.

وأضافت “سترايك” بالقول:”الناس يتعرضون للتعذيب في مراكز الاحتجاز الليبية وعلى الجميع مشاهدة التعذيب كنوع من الأمثلة كما لو لم يتصرفوا أو لم يفعلوا يقدمون المال ومن ثم سيحصلون على نفس المعاملة وخفر السواحل الليبيين متورطين بشدة في الاتجار والتهريب والتعذيب والعبودية نفسها”.

وقالت “سترايك”:”إنهم يستفيدون من النظام ويحصلون على الكثير من المال من المهاجرين غير الشرعيين من خلال الصرف أو مجرد مطالبتهم بمنحهم عبورا إلى الاتحاد الأوروبي والشيء المثير للسخرية بالطبع هو أن الاتحاد يمول خفر السواحل الليبيين رغم إعلانه رغبته في كسر نموذج أعمال المهربين”.

ترجمة المرصد – خاص