سفير مصر في روما يؤكد موقف بلاده على انتهاء ولاية حكومة الدبيبة

الوطن| رصد

قال سفير مصر في روما بسام راضي، إنه وفقاً لمصر فإن ولاية الدبيبة انتهت، والمؤسسة الشرعية الوحيدة في ليبيا هي مجلس النواب.

وأضاف إن الفترة الانتقالية في ليبيا مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات وحتى الآن، لافتاً إلى أن البرلمان بقيادة عقيلة صالح هو الهيئة الوحيدة التي تم انتخابها بالفعل في ليبيا وهي الوحيدة التي تتمتع بشرعية من الشعب.

وتابع “سياسة مصر الخارجية واضحة فنحن نتعامل دائمًا وفقط مع الجيوش الوطنية والحكومات المركزية، وليس هيئة أخرى أو موازية أخرى، ونحن ضد تقسيم أي دولة ولدينا احترام كبير لمبدأ المواطنة وعدم التدخل في سيادة الدول”