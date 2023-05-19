الرئيس التونسي يدعو من القمة العربية لاستقرار المؤسسات وضمان وحدة ليبيا

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى لسرعة إنجاز الانتخابات لأجل استقرار المؤسسات وضمان وحدة ليبيا الوطن.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس التونسي في الاجتماع الـ32 للقمة العربية في مدينة جدة السعودية.

وأضاف سعيد، “ما زال أشقاؤنا في فلسطين يقدمون كل يوم جحافل الشهداء والجرحى للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن آلاف اللاجئين في المخيمات، أما آن للإنسانية أن تضع حدًا لهذه المظلمة على شعبنا في فلسطين في ظل صمت مريب للعديد من العواصم”.

وتابع الرئيس التونسي “العالم في صدد التشكل مجددًا ولا يجب أن يتشكل على حساب أمتنا ومقدّراتنا، لكن نريد أن نكون على قدم المساواة مع من يريدون ترتيبه من جديد، نرفض أن نكون ضحايا لنظام عالمي جديد لا نشارك في ترتيبه”.