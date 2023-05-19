الرئيس المصري يطالب بتحرك عربي لحل الأزمات في ليبيا

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن استمرار الأزمات في ليبيا واليمن يستدعي تفعيل التحرك العربي المشترك لتسوية تلك القضايا.

وأضاف السيسي في كلمته بالقمة العربية المنعقدة في الرياض، اليوم الجمعة، أن الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها “فرض عين وضرورة حياة لمستقبل الشعوب ومقدراتها، فلا يستقيم أن تظل آمال شعوبنا رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية”.

وتابع الرئيس المصري حديثه، أن الاعتماد على التكامل بيننا واجب ومسؤولية وتطبيق مفهوم العمل العربي المشترك يجب أن يمتد لما يتعلق بالقضايا العالمية والتعامل مع المؤسسات العالمية، محذرا من حالة الاستقطاب الدولي الحالية.

ورحب السيسي بعودة سورية إلى جامعة الدول العربية، بما يسهم في تفعيل العمل العربي، داعيا إلى بدء دور عربي في تسوية الأزمة السورية، كما لفت إلى الخطوات العربية المتخذة أخيرا لضبط العلاقات مع الدول الإقليمية غير العربية.