تفاصيل صادمة في الاطاحة بمصري يقوم بمُضايقة النساء

أعلنت مديرية أمن بنغازي اليوم الجمعة عن تمكن مركز شرطة العروبة” من ضبط مصري الجنسية يقوم بمُضايقة النساء عبر تطبيق الماسنجر بإرسال صور إباحية وإرسال كروت الدفع المسبق لإغرائهن لممارسة الرذيلة معه عبر تطبيق الماسنجر.

إستجابةً لشكوى مواطن تقدم بها إلى مركز شرطة العروبة ضد شخص يستخدم إيميل مجهول الهوية يقوم بإرسال صور وفيدوهات إباحية لزوجته ويقوم بمُضايقتها .

وافاد الشاكي أنه قام بالتواصل معه عبر حساب زوجته للتعرف على هويته وأكد انه يتحدث باللهجة المصرية وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز المقدم جاد الله ماضي بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب حيث قام أعضاء التحريات بالتواصل مع صاحب الإيميل الغير مُقيد بإسم (وهمي) عن طريق أحدي الصفحات وتم الإيقاع به عن طريق مُحكم له وتم الإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.ش.م.من مواليد1982 مصري الجنسية لايحمل اثبات هوية وإعترف بما نُسب إليه وعند الإطلاع على هاتفه اتضح أنه يقوم بإرسال صور ومقاطع إباحية عن طريق الماسنجر وذلك بالدخول إلى صفحات النساء ومضايقتهن وإرسال كروت الدفع المسبق لإغراء بعض النساء لممارسة الرذيلة معه عبر مكالمات الفيديو .

وإتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وتم إحالته إلى النيابة العامة .