إدارة تأمين وحماية الانتخابات تبحث التنسيق المشترك بين اللجنة المركزية ووزارة الداخلية

بحث مدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء يوسف بلبان مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عادل الأشهب، التنسيق المشترك بين اللجنة المركزية للانتخابات المحلية ووزارة الداخلية ؛ من أجل وضع الخطة الأمنية لانتخابات بلديتي زوارة – درج والبلديات الأخرى، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل حماية العملية الانتخابية.

وأكد رئيس اللجنة على أهمية العمل الجماعي والتنسيق الجيد بين اللجنة المركزية ووزارة الداخلية المتمثلة في إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية لنجاح العملية الانتخابية.