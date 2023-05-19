ضبط لحوم فاسدة بإحدى ضواحي مدينة طرابلس

تمكن صباح اليوم احدى دوريات قسم مرور عين زارة التابع لمكتب شؤون المرور بقيادة م ج 9 بضبط مركبة الية .

وعند ضبطها تبين انها تحمل لحوم تفتقد لى الاشتراطات الصحية بهدف توزيعها على محال بيع لحوم .

وتم ضبط سائق وإحالته الى جهاز الحرس البلدي عين زارة .