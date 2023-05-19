المنفي يدعو الدول العربية لتبني موقف موحد تجاه القضية الليبية

‏قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الجمعة، إن المجلس يسعى لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام 2023، داعيا الدول العربية لتبني “موقف موحد” تجاه قضية بلاده.

وخلال كلمته في القمة العربية بمدينة جدة السعودية، جدد المنفي على “ضرورة توظيف أي حوار في ليبيا لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي وتحقيق هدفها إلى تعزيز الشرعية السياسية عبر الانتخابات”.

وأوضح أن “الرئاسي يتواصل وبالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على عمل لجنة ‫5‏+5‬ (تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية غرب ليبيا ومثلهم من طرف قوات الشرق بقيادة خليفة حفتر) لتوحيد المؤسسة العسكرية”.

وتابع: “تستمر مساعينا الجادة على الصعيد السياسي بالتعاون والتنسيق مع الأطراف المحلية والبعثة الأممية ويدعم المجلس الخطوات التي يقوم بها مجلسي النواب والدولة من خلال لجنة ‫6‏+6‬ (تضم 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة) التي أوكل لها المجلسان التوافق حول القوانين الانتخابية”.

ودعا المنفي الدول العربية إلى “تبني موقف موحد اتجاه الأوضاع في ليبيا، وعلى رأسها رحيل كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية، ووقف التدخلات السلبية وغير البناءة، ودعم المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة”.

وأشار إلى أن “ليبيا تدعم كل الجهود الفردية والجماعية لتحقيق التضامن العربي ورأب الصدع ونبذ الخلافات بين بلداننا”.

وأثنى المنفي على جهود السعودية في لم الشمل العربي التي أدت إلى انعقاد هذه القمة، مضيفا: “نؤيد جهودها الهادفة للوصول إلى حل شامل ومقبول ومستدام في اليمن الشقيق ينهي الأزمة بالتوافق بين الحكومة الشرعية والحوثيين”.

وتابع: “كما أننا نبدي استعدادنا الانخراط في الجهود المبذولة في حل الأزمة السودانية بما يؤدي إلى إنهاء الاقتتال بين الإخوة وبما يحفظ الاستقرار في منطقتنا”.

‏وبخصوص القضية الفلسطينية، قال المنفي إن “الشعب الليبي ارتبط في قضية العرب المركزية القضية الفلسطينية منذ اللحظة التي نهض فيها الشعب الفلسطيني والشعوب العربية لمقاومة مشاريع الاستيطان في أراضي فلسطين التاريخية”.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى تنفيذ كافة قرارات الجامعة العربية الداعية إلى دعم صمود وحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.