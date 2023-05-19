اتفاق ليبي أممي بشأن تشكيل فرق تمهيدا للانتخابات

اتفقت ليبيا، مع مبعوث الأمم المتحدة إلى البلاد عبد الله باتيلي، على تشكيل فرق مشتركة لتنفيذ برامج تمهد للانتخابات المرتقبة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي، مع باتيلي ونائبه للشؤون السياسية ريزدون زينينغا، وفريق البعثة، وفق بيان منصة “حكومتنا” على فيسبوك.

وقال البيان، إن الاجتماع عقد في مقر البعثة الأممية بطرابلس، و”ناقش سبل دعم التعاون بين الحكومة والبعثة لتنفيذ عدد من البرامج التي تسهم في إنجاح العملية الانتخابية المنتظرة”.

و”اتفق المجتمعون على تشكيل فرق تنظيمية مشتركة لتنسيق الجهود وتبادل وجهات النظر بين الطرفين”، بحسب البيان.

وأضاف: “اطلع المبعوث على جهود التعاون والتنسيق بين الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات، ونشاط اللجنة الوزارية لدعم الدور الحكومي للعملية الانتخابية”.

وتطرق اللافي وهو أيضا رئيس فريق التواصل مع البعثة، إلى “جهود الحكومة في إنشاء الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، والتي تهدف إلى توفير بيئة إعلامية أكثر أمانا في الانتخابات”.

وفي 12 فبراير/ شباط 2022، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خطته لإجراء انتخابات سماها “عودة الأمانة للشعب”، قال إنها ستنهي جميع الأجسام السياسية الموجودة بما فيها حكومته.

وفي 20 مارس/ آذار 2022، أعلن الدبيبة أنه وجه “بتشكيل لجنة وطنية تضم شخصيات مستقلة من مختلف مناطق ليبيا تتولى قيادة حوار حول مشروع الانتخابات لمناقشته قبل صياغته بشكل نهائي وإحالته لمن يعتمده”.

وبالتوازي مع مبادرة الدبيبة هناك مبادرة أممية أخرى يقودها باتيلي تهدف للوصول إلى انتخابات في 2023.

تلك الانتخابات تأتي محصلة جهود هدفها إنهاء أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب (شرق) مطلع العام الماضي (أوفقه المجلس الثلاثاء) وحكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.