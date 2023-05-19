اللواء 106 مجحفل يخلي الأملاك المسلوبة من عائلات غادرت بنغازي

أخبارليبيا24

أصدر المحامي العام في بنغازي قرارات بإخلاء الأملاك العقارية المسلوبة من عائلات غادرت المدينة، بناء على تعليمات النائب العام الصديق الصور.

وباشر اللواء 106 مجحفل بإخلاء 77 عقاراً، إنفاذاً للقواعد التي تحيط حق الملكية بالحماية، بعد بحث الشكاوى المتعلقة بإثبات واقعات غزو الأملاك العقارية المملوكة لأرباب الأسر التي غادرت مدينة بنغازي.

وأشرف المحامي العام في نطاق الاختصاص على أعمال لجنة دراسة الشكاوى المقدمة إلى مسؤولي اللواء (106) – مجحفل، وفحص المستندات المتعلقة بحقوق المتضررين، وأصدرت قرارات إخلاء الأملاك العقارية من شاغليها دون وجه حق، ومباشرة إجراءات الاستدلال في مواجهة مرتكبي فعل غزوها.

يذكر أن عدد كبير من العائلات غادرت مدينة بنغازي بسبب تورط أبناءهم بقضايا إرهاب وجرائم إرهابية ارتكبت بحق مدنيين وعسكريين، بعد سيطرة القوات المسلحة الليبية والوحدات المساندة على المدينة، خوفاً من انتقام أولياء الدم، واستغل بعض ضعاف النفوس بيوتهم ومنازلهم للإقامة وللإيجار أيضاً.