المنقوش: زيارتي للخليج هدفت لعودة عمل السفارات من داخل ليبيا

الوطن | رصد

اختتمت وزيرة الخارجية في الحكومة منتهية الولاية، نجلاء المنقوش، جولة رسمية لدول الخليج العربي، بدأت بالمنامة وانتهت بجدة التقت خلالها نظرائها الوزراء، معبرين عن مدى التزامهم ومساندتهم لتثبيت الاستقرار في ليبيا واستعادتها لدورها في محيطها العربي للعمل على رفع مستوى التعاون الدبلوماسي.

وبينت المنقوش خلال تدوينة عبر صفحتها الرسمية ” تويتر ” مناقشة التجهيز لعودة عدد من سفارات دول الخليج العربي للعمل من داخل ليبيا، واستئناف الرحلات الجوية بين البلدان، وتسهيل إجراءات التأشيرات،وإعفاء الدبلوماسين من الحصول عليها، وتبادل الأراضي للسفارات، مشيره إلى ضرورة تنسيق المواقف إزاء القضايا العربية المشتركة.

وأضافت إن الزيارات الرسمية للدول الشقيقة والصديقة، هدفت لحشد التأييد لاستقرار ليبيا، واستئناف عمل البعثات الدبلوماسية بطرابلس بشكل طبيعي يعود بالنفع على مواطني ليبيا، وكافة مجالات التعاون والاستثمار، والحصول على دعم واسع لإنهاء المراحل الانتقالية بليبيا انتهاءا بإجراء انتخابات وطنية.

وأكدت المنقوش أنه أصبح بالامكان اليوم الحديث عن ملائمة الظروف في ليبيا لأن تكون وجهة للاستثمارات العربية، ومقراً لمكاتب إقليمية لبعض المؤسسات العربية، مثل المنظمة العربية للسياحة وهي إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية، والتي عبرت عن سعيها لافتتاح مكتبها الإقليمي في المغرب العربي بالعاصمة طرابلس.