نجلاء المنقوش: نتطلع لدعم مجلس التعاون الخليجي ليبيا لإنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، على هامش أعمال القمة العربية 32 لجامعة الدول العربية التي عقدت بمدينة جدة.

وقال المكتب الإعلامي إن نجلاء المنقوش تطرقت خلال اللقاء لأبرز الملفات التي ناقشتها خلال جولتها الرسمية بعدد من دول الخليج العربي، التي سبقت انعقاد القمة العربية.

وأشارت إلى توجيهات رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، بإيلاء الأهمية للدور الخليجي الداعم لاستقرار ليبيا، معربةً عن تطلع ليبيا لدعم مجلس التعاون الخليجي توجه الشعب الليبي لأجل إنهاء المراحل الانتقالية بالبلاد وإجراء الانتخابات.

كما أثنت على الموقف الخليجي والمبادرة السعودية لفتح الحوار مع الجمهورية الإيرانية، وأشارت إلى ترحيب حكومة الوحدة الوطنية بهذه الخطوة لتعزيز الاستقرار بالمنطقة، مجددة التأكيد على أهمية تنسيق المواقف إزاء القضايا العربية المشتركة.

وفي ختام اللقاء وجهت وزيرة الخارجية دعوة رسمية للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الذي أبدى ترحيبه بالدعوة، وزيارة ليبيا لتقوية الروابط التي تجمعها مع دول مجلس التعاون الخليجي وتوقيع اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات.

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