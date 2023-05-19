مواصلة إغلاق الإشارة الضوئية المطرد في الزاوية احتجاجا على مقتل العروسي

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يستمر الأهاليفي مدينة الزاوية بإغلاق الإشارة الضوئية المطرد وطريق المصيف، على خلفية العثور على الشاب أحمد العائب العروسي مقتولاً بمحل إقامته.

وتشهد منطقة المطرد ومدينة الزاوية هدوءً حذرًا وترقب، دون وقوع أي اشتباكات مسلحة، كما تسلمت قوة العمليات المشتركة المواقع التي كانت تتمركز بها الكتيبة 103 في منطقة ضي الهلال التي شهدت توترًا واشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي.

يذكر أن مدينة الزاوية شهدت احتجاجات بسبب تردي الأوضاع المعيشية والخدمية والأمنية، وشهدت عدة مناطق بها اشتباكات مسلحة بين الحين والآخر، بسبب الوضع الأمني وجرائم القتل والتصفية والمشاجرات المسلحة بين أشخاص تابعين للكتائب المسلحة.

وكانت مصادر عدة في مدينة الزاوية، أكدت أمس الخميس، مقتل أحمد العايب العروسي التابع لـ لكتيبة 103 السلعة بالرصاص.

وأوضحت المصادر أن أشخاص مجهولين دخلوا إلى بيت العروسي في منطقة المطرد وقوموا بالرماية وهو في فراشه فجر اليوم.

وأشارت المصادر إلى أن عدد من أهالي مدينة الزاوية توجهوا لإغلاق الطريق الساحلي عقب الحادثة احتجاجًا على تردي الأوضاع الأمنية.