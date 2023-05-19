استمرار حملة إزالة العشوائيات في العاصمة طرابلس

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تستمر حملة إزالة العشوائيات في العاصمة الليبية طرابلس بين شركة الخدمات العامة ولجنة فتح المسارات بالتعاون مع الجهات المختصة في عدة مناطق.

وشرعت الخدمات العامة طرابلس بالتعاون مع لجنة فتح المسارات بإزالة العشوائيات والمباني المخالفة لأشخاص يستغلون الفضاء العام.

وتمت مباشرة توسعة الطريق إلى منطقة راس حسن من الإشارة الضوئية جرابة إلى جزيرة سيدي المصري، بالإضافة الى منطقة زاوية الدهماني.

وتساند الجهات المكلفة بإزالة العشوائيات جهاز الحرس البلدي طرابلس ومديرية أمن طرابلس وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومكاتب التخطيط والعمراني بالبلديات المستهدفة بالحملة.