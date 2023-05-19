أبرز ما جاء في البيان الختامي للقمة العربية في جدة بشأن أزمة ليبيا

اختتمت القمة العربية الثانية والثلاثون أعمالها في مدينة جدة السعودية على مستوى القادة، اليوم الجمعة، بحضور رؤساء وملوك وأمراء عدة دول عربية، من بينهم الرئيس السوري بشار الأسد لأول مرة منذ 2010، وبمشاركة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.

وأصدرت القمة العربية في جدة بيانها الختامي، وفيما يلي أبرز ما جاء فيه بشأن ليبيا:

نرفض كافة أنواع التدخل الخارجي في ليبيا ونطالب بالامتناع عن التصعيد.

يجب الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.

ندعم جهود البعثة الأممية في ليبيا والتأكيد على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة.

يجب حل الأزمة الليبية في الإطار الليبي.

نُطالب المجتمع الدولي بدعم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كحل للخروج من الأزمة.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أعلن اعتماد القرارات الصادرة عن القمة ومشروع جدول الأعمال و”إعلان جدة”.

وأكد بن سلمان في كلمته أمام القمة، على عدم السماح بأن تتحول المنطقة العربية إلى منطقة صراعات، وشدد على محورية القضية الفلسطينية، وقال: “… نعمل معا من أجل التوصل إلى حلها”.

وتضمن البيان الختامي للقمة “إعلان جدة” أكثر من 32 بندا شملت العديد من القضايا الهامة في المنطقة، منها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع اللبناني، والتعامل مع إيران، وكذلك قضايا الأمن القومي العربي والأمن الغذائي والملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد البيان على استمرار تمسك الدول العربية بدعم المبادرة العربية لحل الدولتين والأزمات المستجدة في السودان وليبيا، والرفض التام للميليشيات والكيانات المسلحة خارج نطاق الدولة، وتوحيد المواقف في علاقات الدول العربية بمحيطها الإقليمي والدولي.