برلماني يتحدث عن مصير مشاورات اختيار حكومة موحدة

تحدث عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي عن المشاورات لاختيار حكومة موحدة في البلاد، مؤكداً أنها لن تُفضي إلى شيء وأن الانسداد السياسي سيستمر.

وأضاف العرفي في تصريحات صحفية أنه “عند توحيد الحكومة أعتقد أن الرئيس سيكون الدبيبة إذا كان هناك مشاورات أو لقاءات”.

وأشار العرفي إلى أن “المشكلة أن هناك أزمة ثقة بين الطرفين وكل طرف يحاول أن يكون هو المسيطر”.

ونوه العرفي إلى أن كل طرف يحاول أن يكون لديه مجموعة من الأوراق إما للضغط أو المفاوضة بها.

وأكد العرفي أن “هذه المفاوضات لن تُفضي إلى شيء ولن تنتهي والانسداد سيستمر والمشاورات ما لم يقتنع أحد الطرفين بأن كسر الإرادات لا يمكن”.