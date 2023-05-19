سفير مصري: ولاية الدبيبة انتهت ونحن لا نتعامل مع جهات موازية.. وهذه هي المؤسسة الشرعية بليبيا

أكد السفير المصري في روما بسام راضي أنه وفقًا لـ”مصر” انتهت ولاية الدبيبة والمؤسسة الشرعية الوحيدة في ليبيا هي مجلس النواب.

وأضاف السفير بسام راضي في تصريحات صحفية أن “الفترة الانتقالية في ليبيا مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات وحتى الآن”.

وقال راضي أن “البرلمان بقيادة عقيلة هو الهيئة الوحيدة التي تم انتخابها بالفعل في ليبيا وهي الوحيدة التي تتمتع بشرعية من الشعب”.

وأوضح راضي أن “سياسة مصر الخارجية واضحة فنحن نتعامل دائمًا وفقط مع الجيوش الوطنية والحكومات المركزية، وليس هيئة أخرى أو موازية أخرى”.

وقال راضي “نحن ضد تقسيم أي دولة ولدينا احترام كبير لمبدأ المواطنة وعدم التدخل في سيادة الدول”.