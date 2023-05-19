غيث يرد على تصريحات الكبير بشأن إغلاق المقاصة على المنطقة الشرقية

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أبدى عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي امراجع غيث، استغرابه من نفي محافظ مصرف ليبيا المركزي قفل المقاصة.

وقال غيث – في تصريحات لصحيفة صدى الاقتصادية – :”استغربت رد الكبير البعيد عن المهنية وأخلاق الموظف العام”.

وأضاف عضو المجلس :”محافظ المركزي هو نفسه أكد في السابق أن سبب إقفال المقاصة هو الدين العام في المنطقة الشرقية مع أن ذلك غير صحيح”.

وأكد غيث :”كل الاجتماعات التي عقدناها سابقاً مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كان يتم خلالها مناقشة قفل المقاصة”.

وأفاد عضو مجلس الإدارة أن مكتب المراجعة أكد قفل المقاصة وتقارير البنك الدولي وصندوق النقد تؤكد قفل المقاصة ومن ضمن خطوات توحيد المصرف المركزي اتخاذ خطوات حسن النية أولها فتح المقاصة”.

وختم غيث تصريحه :”أنا لا أستغرب ذلك من الصديق الكبير ولكن رئيس ديوان المحاسبة والوزراء كيف يقبلون هذا الكلام أليس عندهم علم بذلك”.

واتهم محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، نائبه المقال من قبل مجلس النواب، علي الحبري، بتسويق كذبة إقفال المقاصة بين مصارف المنطقة الشرقية والغربية.

ونفى الكبير، في اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة لهذا العام، إغلاق المقاصة بين مصارف المنطقة الشرقية والغربية باعتبارها جزءا من نظام المدفوعات الوطني.

وقال: “كذبة إقفال المقاصة سوقها علي الحبري ونسبة قبول الصكوك على المقاصة في النظام الوطني تتجاوز 96 بالمئة”.