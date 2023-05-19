بالصور.. مطاردة عنيفة بين مروجي مخـدرات ورجال الأمن في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الجمعة عن تمكن “قسم البحث الجنائي” من القبض على مُروجين لمادة الحشيش المُخدرة وحبوب الهلوسة على متن مركبة آلية نوع أوبل كورسة بمنطقة حي السلام.

وبالتفاصيل وعُقب ورود معلومات لدى أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي بُمديرية أمن بنغازي عن أشخاص يروجون حبوب الهلوسة وكذلك مادة الحشيش المخدرة على متن مركبة آلية نوع أوبل كوسة اللون رصاصي بأماكن مُختلفة من المدينة .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس القسم لواء سليمان بوشيبة تعليماته بالبحث والتحري وضبط المركبة سالفة الذكر وعلى الفور تم خروج أعضاء التحريات حسب المعلومات الواردة .

وتم مُشاهدة المركبة وتعقبها بمنطقة حي السلام وعند محاولة استيقافها زاد سائق المركبة من سرعته ولاذ بالفرار وتم اللحاق بالمركبة وإستيقافها ولكن سائق المركبة قام بالإعتداء ومقاومة رجال الأمن وتم التعامل معه وضبطه وضُبط بحوزته عدد 71،قرص من حبوب الهلوسة مُختلفة الأنواع وكذلك قطعة كبيرة من مخدر الحشيش وقطعة أخرى صغيرة وتم ضبط شخص آخر كان برفقته على متن المركبة وتم الإنتقال إلى القسم .

وبالإستدلال مع الأول سائق المركبة تبين أنه يُدعى م.ع.ح من مواليد 1987 وإعترف ببيع وتعاطي حبوب الهلوسة ومادة الحشيش المخدرة وبالإستدلال مع الثاني تبين أنه يُدعى م.ص.م من مواليد 2006 .

وأفاد في أقوله قائلا ان سبب تواجده على متن المركبة سالفة الذكر،كان لغرض شراء المركبة .

وبالتعميم عليهم تبين ان الأول من ذوي السوابق ومطلوب لدى مركز شرطة الصابري ومركز شرطة بوعطني على ذمة وقائع الإيذاء الجسيم ..وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.