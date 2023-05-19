إصابة فتاة ووالدها بحروق جراء انفجار أنبوبة غاز طهي في بنغازي

أخبارليبيا24- خاص

أصيبت فتاة ووالداها اليوم الجمعة، جراء اندلاع حريق إثر انفجار أنبوبة لغاز الطهي في شقتهم السكنية بمنطقة المساكن في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي لــ”أخبارليبيا24″ :”إن الفتاة مودة إدريس العقورى (18 عاماً) أصيبت بحروق متوسطة في البطن والصدر واليدين جراء حريق اندلع في شقتهم السكنية”.

وأوضحت البرغثي أن الفتاة المصابة متواجدة الآن في غرفة العناية وتتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

وأضافت مسؤولة المكتب الإعلامي أن والد الفتاة إدريس العقوري (63 عاماً) أصيب بحروق بسيطة، وتلقى الإسعافات الأولية وغادر المستشفى.