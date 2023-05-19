جريدة لندنية: هكذا يمكن فك الارتباط بين المسلحين والزعامات السياسية في ليبيا

تحدثت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن فك الارتباط بين المسلحين والزعامات السياسية، مؤكدةً أن هذا الامر لن يتأتى إلا عبر انتخابات تسفر عن وجود رئيس موحد لليبيا.

وأضافت في تقرير لها، أن عدم تفعيل خطة دمج المسلحين في مؤسسات الدولة الأمنية والمدنية سببه عدم توحيد المؤسسة العسكرية والانقسام السياسي.

وقالت الصحيفة أن عملية الدمج هذه تحتاج إلى فك الارتباط بين المسلحين من جهة والزعامات السياسية النافذة في ليبيا من جهة ثانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ارتباط الميليشيات بالقادة السياسيين والقبائل المختلفة، يجعلها خارج سيطرة الدولة.

وكشفت الصحيفة أن الميليشيات تعتمد على مصادر دخل خاصة بها من تهريب النفط والاتجار في المهاجرين غير النظاميين.