| منظمة إنسانية: 47 مهاجرًا في خطر قبالة سواحل ليبيا

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2023/05/20 على الساعة 01:35

: أطلقت منظمة إنسانية نداء استغاثة جديد ​لأجل قارب مهاجرين يحمل على متنها 47 شخصاً، في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، وفق ما نقلته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وقد تم الإبلاغ عن القارب الذي يبحر قبالة سواحل ليبيا من قبل مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، الذي يؤمّن اتصالا مع مجموعة المهاجرين الذين غادروا من بنغازي”.

وقالت المنظمة غير الحكومية، إن “المهاجرين قد اتصلوا بنا وهم في حالة ذعر، وقد أبلغوا عن أمواج عالية قائلين إن قاربهم على وشك الغرق”. في غضون ذلك “تم إنزال 71 مهاجرا أنقذتهم سفينة (لويز ميشيل) في تراباني في وقت متأخر من مساء أمس”. وبهذا الصدد، كتبت المنظمة غير الحكومية التي تحمل الاسم ذاته، في تغريدة على مدونة (تويتر): “نطالب بمنح حرية الحركة للجميع”.