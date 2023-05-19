العرفي: المشاورات لاختيار حكومة موحدة لن تفضي إلى شيء 

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، إن المشاورات لاختيار حكومة موحدة لن تُفضي إلى شيء والانسداد سيستمر.

وأضاف العرفي في تصريحات صحافية، اليوم الجمعة، أنه عند توحيد الحكومة أعتقد أن الرئيس سيكون “الدبيبة” إذا كان هناك مشاورات أو لقاءات.

وأوضح أن المشكلة هي وجود أزمة ثقة بين الطرفين وكل طرف يحاول أن يكون هو المسيطر، كما أن كل طرف يحاول أن يكون لديه مجموعة من الأوراق إما للضغط أو المفاوضة بها.

وبين أن هذه المفاوضات لن تُفضي إلى شيء ولن تنتهي والانسداد سيستمر والمشاورات ما لم يقتنع أحد الطرفين بأن كسر الإرادات لا يمكن.