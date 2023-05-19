الجهات المختصة بأجدابيا تزيل المباني المخالفة على شاطئ البحر في الزويتينة

أخبارليبيا24

شرعت الجهات المختصة بمدينة أجدابيا بإزالة المباني المخالفة على شاطئ البحر في منطقة الزويتينة، بتعليمات من مكتب النائب العام.

وقال مكتب النائب العام عبر حسابه على “فيسبوك” فيسبوك، إن الإطار القضائي المنسب إلى نيابة اجدابيا الابتدائية، أوكلت له مهمة فحص التبليغات، التي طويت على إثبات حالات استغلال الأراضي المتاخمة لشاطئ البحر في منطقة زويتينة.

وأشار مكتب النائب العام، إلى أن هذا الاستغلال تم بناء على مخالفة للقواعد الناظمة، واتخذ المحقق جملة من الإجراءات الاحتياطية.

وأفاد المكتب أن المحقق وجه مأموري الضبط القضائي، بإنفاذ تعليمات سلطة التحقيق القاضية باتخاذ تدبير إخلاء الأبنية والمنشآت المشيدة بالمخالفة، وإزالة مظاهر العدوان.

وأوضح مكتب النائب العام، أن رجال الضبط القضائي بادروا إلى إجراء التدابير المقررة جميعها، وتمت إزالة المباني المخالفة.