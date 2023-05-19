اِختتام الدورة التَّدريبية للرَّفع من الكفاءات التقنية بالمنطقة الجنوبية

تحت اشراف مركز التوثيق والمعلومات التابع لوزارة التعليم الليبية وبِالتعاون مَع يونيسف ليبيا، اُختتمت مساء أمس الدورة التَّدريبية للرفع من الكفاءات التقنية الخاصة بِتطبيقات العمل لِمديري مكاتِب ورؤساء الأقسام لِمكاتب الخدمة الاِجتماعية والصحة المدرسية والدَّعم النَّفسي، والتوثيق والمعلومات بِمراقبات التَّربية والتَّعليم بِالمنطقة الجنوبية.

وَشاركَ في الدورة التي أُقِيمَتْ بِالمركز العام للتدريب وتطوير التَّعليم، مُديرو مكاتب ورؤساء أقسام الخدمة الاِجتماعية والصحة المدرسية والدَّعم النَّفسي، ومديري مكاتب التوثيق والمعلومات ببلدِيات (سبها – براك الشاطئ – القرضة الشاطئ – الشرقية – وادي البوانيس – تراغن – بنت بية – مرزق – الجفرة – الغريفة – أوباري – غات – وادي عتبة – القطرون – تيجرهي – البركت – الزاوية المركز – صبراتة – العزيزية).