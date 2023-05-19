رئيس مجلس الأعمال التركي: ليبيا مكان خصب للاستثمار

الوطن|رصد

كشف رئيس جمعية رجال الأعمال الليبيين الأتراك، مرتضى قرنفل عن اجتماعٍ جرى مع رؤساء بلديات منطقة فزان للتطرق إلى المشاريع الجادة، مشيرًا إلى أنهم قاموا بتقييم طريق التجارة من الجنوب إلى إفريقيا جنوب الصحراء وقضايا أخرى.

وقال قرنفل إن عمدة مدينة المرج، شرق بنغازي، أشار إلى أن تنمية ليبيا ستكون مع تركيا، مؤكدًا أنهم يعملون في ليبيا منذ 35 عامًا، واصفًا البلد بأنها “مكان خصب للاستثمار”.

وكشف القرنفل عن افتتاح مستشفى ثاني في طرابلس بعد مصراتة، قائلا: “نحن قادرون على إنشاء البنية التحتية الصحية الليبية، وعلى يقين من أنه ستكون هناك تغييرات مهمة فيما يتعلق بالصحة والسياحة والتجارة وسيزداد الزخم في حال بدأت ليبيا وتركيا منح تأشيرة الدخول بشكل متبادل”.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال التركيين أن هناك أكثر من 180 منشأة صناعية حكومية من عهد الحكومات السابقة معطلة في ليبيا في الوقت الحالي، موضحًا أن بعض تلك المنشآت في حالة جيدة، حيث جذب أنظار رجال الأعمال الأتراك إليها، وأن الدولة تمتلك 7 منشآت في المنطقة الصناعية في تاجوراء، وفي عام 1977 تم إنشاء مرفق لتجميع وتركيب الشاحنات، والشاحنات الصغيرة هنا في ليبيا، تم بناء المنشأة بأفضل المعدات في ذلك الوقت.