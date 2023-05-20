| السيسي يطالب بتحرك عربي مشترك لحل الأزمات في ليبيا

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2023/05/19 على الساعة 21:47

: قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن استمرار الأزمات في ليبيا واليمن يستدعي تفعيل التحرك العربي المشترك لتسوية تلك القضايا.

وأضاف السيسي في كلمته بالقمة العربية المنعقدة في الرياض، اليوم الجمعة، أن الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها “فرض عين وضرورة حياة لمستقبل الشعوب ومقدراتها، فلا يستقيم أن تظل آمال شعوبنا رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية”.

وتابع الرئيس المصري حديثه، أن الاعتماد على التكامل بيننا واجب ومسؤولية وتطبيق مفهوم العمل العربي المشترك يجب أن يمتد لما يتعلق بالقضايا العالمية والتعامل مع المؤسسات العالمية، محذرا من حالة الاستقطاب الدولي الحالية.

ورحب السيسي بعودة سورية إلى جامعة الدول العربية، بما يسهم في تفعيل العمل العربي، داعيا إلى بدء دور عربي في تسوية الأزمة السورية، كما لفت إلى الخطوات العوشهدت قمة جدة مشاركة رفيعة وغير مسبوقة من القادة العرب وبمشاركة أولى لرئيس النظام السوري بشار الأسد بعد غياب عن القمم السابقة منذ 2011.

وقال ولي العهد السعودي إن قرارات القمة وإعلان جدة (البيان الختامي) تم اعتمادها من القادة الحضور، مشيرا إلى أن البحرين ستستضيف القمة العربية المقبلة في النسخة الـ33.

من جانبه قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال كلمته في القمة إن “المجلس يسعى لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام 2023″، داعيا الدول العربية لتبني “موقف موحد” تجاه قضية بلاده.



وجدد على “ضرورة توظيف أي حوار في ليبيا لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي وتحقيق هدفها إلى تعزيز الشرعية السياسية عبر الانتخابات”.



وأوضح المنفي أن “الرئاسي يتواصل وبالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على عمل لجنة 5‏+5 (تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية غرب ليبيا ومثلهم من طرف قوات “القيادة العامة” بقيادة خليفة حفتر) لتوحيد المؤسسة العسكرية”.

وتابع “تستمر مساعينا الجادة على الصعيد السياسي بالتعاون والتنسيق مع الأطراف المحلية والبعثة الأممية ويدعم المجلس الخطوات التي يقوم بها مجلسي النواب والدولة من خلال لجنة 6‏+6 (تضم 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة) التي أوكل لها المجلسان التوافق حول القوانين الانتخابية”.



ودعا المنفي الدول العربية إلى “تبني موقف موحد اتجاه الأوضاع في ليبيا وعلى رأسها رحيل كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية، ووقف التدخلات السلبية وغير البناءة ودعم المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة”. وأشار إلى أن “ليبيا تدعم كل الجهود الفردية والجماعية لتحقيق التضامن العربي ورأب الصدع ونبذ الخلافات بين بلداننا”.