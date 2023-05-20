بن شرادة: قرار إيقاف باشاغا متسرع وغير صحيح

الوطن|رصد

قال عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، إن قرار استبعاد رئيس الحكومة الموقوف، فتحي باشاغا وإحالته إلى التحقيق متسرع وغير صحيح.

وأضاف بن شرادة في تصريحات صحفية، أن القرار تجاوز اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وكان يجب أن يمر بثلاث جلسات حتى يكون صحيحًا، والمساءلة والتقييم، والجلسة الثالثة يتخذ فيها القرار.

ونوه عضو مجلس الدولة أن البرلمان قفز إلى جلسة القرار مباشرة، وهو تجاوز اللوائح الداخلية، التي تنظم عمل مختلف البرلمانات في كل دول العالم، مشيراً إلى أن باشاغا لم تصرف له موازنة حتى يحال إلى التحقيق.