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الصول: الأوضاع الراهنة لا تشير إلى إمكانية إجراء انتخابات

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن “القوانين الانتخابية تُحال من اللجنة المشكلة حال التوافق عليها للبرلمان مرة أخرى لإصدار القانون ولا تحال للمفوضية العليا مباشرة“.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الأوضاع الراهنة لا تشير إلى إمكانية إجراء انتخابات، خاصة أن “القوة القاهرة” التي حالت دون إجراء الانتخابات السابقة قائمة حتى الآن“.

وشدد الصول على أن “ما تتوصل إليه اللجنة يجب أن يُعرض أولا على المجلس لاعتماده وإصدار القوانين، ومن ثم إحالتها إلى المفوضية، نظرا لكون اللجنة هي جزء من المجلس التشريعي وليست مستقلة بذاتها“.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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