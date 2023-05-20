“لحماية المستهلك”.. انطلاق جولة تفتيشية على اللحوم المجمدة في مدينة البيضاء

الوطن|رصد

انطلقت صباح اليوم جوله تفتشية لحماية المستهلك من مقر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البيضاء تحت إشراف مدير الفرع عادل بوشويرب ورئيس جهاز الحرس البلدي البيضاء العميد فوزي الزايدي ومدير الصحة الحيوانية البيضاء رافع التواتي.

وشملت الجولة أماكن تداول اللحوم وأماكن حفظها، كما تم تفتيش على اللحوم الموردة من الخارج والتأكد من مدى مطابقتها للشروط الصحية، بالإضافة لسحب عينات اللحوم وإحالتها إلى مختبرات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية للتأكد من سلامتها من النقل والتخزين ومطابقتها للشروط الصحية.

وأكد مركز الرقابة أن هذه الحملة مستمرة على كافة أماكن تداول اللحوم في كافة أنحاء الجبل الأخضر.