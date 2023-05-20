قويرب: قانون الترشح للرئاسة لم يتم النقاش حوله حتى الآن بشكل رسمي

قال عضو مجلس النواب، عز الدين قويرب، عضو لجنة “6+6” المعنية بإعداد القوانين الانتخابية، إن “اللجنة ستصوّت على النقاط الخلافية خلال الاجتماع المرتقب في المغرب“.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن “الاجتماعات السابقة للجنة ناقشت الجوانب الفنية مع مفوضية الانتخابات، والجوانب القانونية مع النائب العام، خاصة من لديهم قضايا من المترشحين“.

وأوضح أن “القانون المتعلق بالترشح للرئاسة لم يتم النقاش حوله حتى الآن بشكل رسمي، إذ تبحث اللجنة المواد الخلافية والتصويت عليها خلال الاجتماعات في المغرب، والمقرر أن تنطلق الإثنين المقبل“.

ولفت إلى أن الاجتماعات المرتقبة في المغرب تستغرق عدة أيام للنقاش حول المواد الخلافية، ومن ثم التصويت على القوانين، أو المواد المختلف عليها“.

وأشار إلى إن “اللجنة تصوّت خلال الاجتماع المرتقب في المغرب على جميع المواد التي لم تصل فيها اللجنة إلى إجماع عليها (توافق)، كما تعرض النقاط الخلافية الخاصة بشروط الترشح للرئاسة، في مسودة القانون السابق“.

وتابع أن “ما تتفق عليه اللجنة وفق ما التعديل الـ13 للإعلان الدستوري يحال للمفوضية بعد إقراره من البرلمان، أو أن تحيله اللجنة مباشرة للمفوضية“.