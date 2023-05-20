| قيس سعيد: نأمل أن يحسم الشعب الليبي مصيره عبر الانتخابات

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2023/05/19 على الساعة 21:18

: أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، عن أمله أن يحسم الشعب الليبي مصيره، وأن يسترجع اليمن السعيد سعادته وأن يتوقف سفك الدماء في السودان.

وقال سعيد، في كلمته بالقمة العربية المنعقدة في جدة، اليوم الجمعة، “تحدونا إرادة حتى تبقى ليبيا موحدة ويحسم الشعب الليبي مصيره عبر الانتخابات ويعم الأمن كل شبر من أراضيها”.

وأضاف الرئيس التونسي سعيد، “ما زال أشقاؤنا في فلسطين يقدمون كل يوم جحافل الشهداء والجرحى للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن آلاف اللاجئين في المخيمات، أما آن للإنسانية أن تضع حدًا لهذه المظلمة على شعبنا في فلسطين في ظل صمت مريب للعديد من العواصم؟”.

وتابع “نفس الإرادة تحدونا حتى يسترجع اليمن السعيد سعادته بوحدة شعبه ويتم القضاء على كل أسباب الفرقة والانقسام فيه وأن يتوقف سفك الدماء في السودان”.

وأردف سعيد “التحديات التي يواجهها العالم العربي كبيرة والجميع يشترك في نفس الإرادة من أجل تخطيها ويتمثل أبرزها في الحفاظ على الدول العربية ممن يعمل على إسقاطها حتى تغيب المؤسسات وتعم الفوضى بالاقتتالات الداخلية”. كما لفت الرئيس التونسي إلى أن بلاده “ثابتة على مواقفها وعلى عدم الانخراط في أي تحالف ضد آخر كما ينص على ذلك دستورها”.

وجدد سعيد أيضا الترحيب “بعودة سوريا للجامعة العربية بعد إحباط المؤامرة التي كانت تهدف لتقسيمها وبعد أن دفع الشعب الثمن غاليا حتى تبقى سوريا واحدة،” وفق قوله.

وشهدت قمة جدة مشاركة رفيعة وغير مسبوقة من القادة العرب وبمشاركة أولى لرئيس النظام السوري بشار الأسد بعد غياب عن القمم السابقة منذ 2011.

وقال ولي العهد السعودي إن قرارات القمة وإعلان جدة (البيان الختامي) تم اعتمادها من القادة الحضور، مشيرا إلى أن البحرين ستستضيف القمة العربية المقبلة في النسخة الـ33.