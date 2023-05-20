الغرياني: منع المرأة من السفر دون محرم فيه مصلحة لليبيا

علق المفتي المعزول الصادق الغرياني على ردود الأفعال بشأن قرار بعض الجهات الأمنية بمنع المرأة من السفر دون محرم.

وقال الغرياني خلال استضافته عبر قناة “التناصح” التابعة له، إن هناك أقلام في البلاد متربصة تنتظر بترقب وشوق على أُهبة الاستعداد لصدور أي قرار نافع وبه مصلحة للوطن أيًا كانت سواء مصلحة أمنية أو أخلاقية أو شرعية أو سياسية أو لها علاقة بالشرع والدين تكون متربصة ومترقبة لتنقض بجيشها بهدف تسفيه ما صدر وذمّه.

وتابع بأن ما قامت به الجهات الأمنية هو الصحيح لأنه وسيلة للحد من الجريمة، مضيفا: “هذا القانون قديم من عشرات السنين من عهد القذافي كان هناك قانون صادر للمنافذ ونقاط الخروج من البلاد أن المرأة لا تسافر دون محرم ولم يكن هناك أحد من هؤلاء الذين تسلطوا على القرارات الأمنية في ذلك الوقت ينطق بشيء ولم يكن هناك حقوق المرأة وحقوق إنسان لكن عندما مبادئ فبراير أعطتهم الحرية استعملوها ضد القانون والشرع” وفق تعبيره.