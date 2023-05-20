| المنفي يدعو إلى “موقف عربي موحد يشمل خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا”

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2023/05/19 على الساعة 19:50

: دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الجمعة، الدول العربية إلى “تبني موقف عربي موحد تجاه ليبيا، يشمل إيقاف التدخلات السلبية وغير البناءة، ورحيل المرتزقة والقوات الأجنبية كافة”، وذلك خلال كلمته التي ألقاها في القمة العربية الثانية والثلاثين بمدينة جدة السعودية.

وأكد المنفي “ضرورة توظيف أي حوار لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق بتعزيز الشرعية السياسية عبر الانتخابات”، حاثا الجامعة العربية على “دعم جهود الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي” وعلى “دعم الجهود الأممية لإجراء الانتخابات في 2023، ووضع ترتیبات مالية لإدارة الإيرادات وضمان عدم استخدامها لمصلحة أي طرف سياسي”.

وعبر المنفي عن “مواصلته دعم خطوات مجلسي النواب والدولة من خلال لجنتهما المشتركة (6+6) لإعداد القوانين الانتخابية”.

وأثنى المنفي على “جهود السعودية للمّ الشمل العربي التي أدت إلى انعقاد القمة العربية بكامل أعضائها”.

وأبدى المنفي “الاستعداد للانخراط في جهود حل الأزمة السودانية لإنهاء الاقتتال وحفظ استقرار المنطقة”.

وشدد المنفي على “قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وعدم انتهاج سياسات توسعية، وحرمانها من حقوقها المائية”.



وفيما يتعلق بفلسطين، دعا المنفي “القادة العرب إلى حشد الدعم الدولي لتأييد الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المغتصبة”، مؤكدا أن ليبيا “تضل رافضة لأي تغيير للوضع القانوني للقدس، وأي قرارات أحادية تعرقل جهود السلام”، ومستنكرا “ما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات وتعديات”، حسب تصريحه.