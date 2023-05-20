زيارة فريق فني إيطالي إلى مطار معيتيقة بهدف عودة الطيران إلى أوروبا

الوطن| رصد

أكدت السفارة الإيطالية في ليبيا، أن زيارة الهيئة الوطنية للطيران المدني الإيطالي، إلى مطار معيتيقة خطوة مشجعة نحو عودة الطيران من ليبيا إلى إيطاليا وأوروبا.

وقالت السفارة في تغريدة لها عبر تويتر إن مهمة الوفد الفني بالهيئة الوطنية للطيران المدني خلال زيارته إلى ليبيا هي عقد اجتماعات مع مسؤولي هيئة الطيران المدني الليبية.

وأكدت السفارة أن زيارة مطار معيتيقة والتحقق من إجراءات السلامة خطوة مشجعة نحو عودة الطيران باتجاه إيطاليا وأوروبا مشيرة إلى أنه ملف استراتيجي في العلاقات الثنائية.