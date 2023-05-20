العرفي: المشاورات لاختيار حكومة موحدة لن تُفضي إلى شيء والانسداد سيستمر

اعتبر عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن المشاورات لاختيار حكومة موحدة لن تُفضي إلى شيء والانسداد سيستمر.

وأضاف “العرفي” في تصريحات صحفية أنه، عند توحيد الحكومة أعتقد أن الرئيس سيكون الدبيبة إذا كان هناك مشاورات أو لقاءات..

وتابع: المشكلة أن هناك أزمة ثقة بين الطرفين وكل طرف يحاول أن يكون هو المسيطر.

وأشار العرفي إلى أن، كل طرف يحاول أن يكون لديه مجموعة من الأوراق إما للضغط أو المفاوضة بها.

وأوضح أن، هذه المفاوضات لن تُفضي إلى شيء ولن تنتهي والانسداد سيستمر والمشاورات ما لم يقتنع أحد الطرفين بأن كسر الإرادات لا يمكن..