غيث ” مستغربا “… رد الكبير بعيد عن المهنية وأخلاق الموظف العام

الوطن | رصد

أبدى عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي امراجع غيث، استغرابه من نفي محافظ مصرف ليبيا المركزي قفل المقاصة.

وقال غيث في تصريحات صحفية ” استغربت رد الكبير البعيد عن المهنية وأخلاق الموظف العام”.

وأضاف أن محافظ المركزي هو نفسه أكد في السابق أن سبب إقفال المقاصة هو الدين العام في المنطقة الشرقية مع أن ذلك غير صحيح ، مشيرا ألى أن كل الاجتماعات التي عقدت سابقاً مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كان يتم خلالها مناقشة قفل المقاصة.

وبين غيث أن مكتب المراجعة أكد قفل المقاصة وتقارير البنك الدولي وصندوق النقد تبين قفل المقاصة، معتبرا أن أولى خطوات توحيد المصرف المركزي اتخاذ خطوات حسن النية أهمها فتح المقاصة.

وفي ذات السياق عبر قائلا ” أنا لا أستغرب ذلك من الصديق الكبير ولكن رئيس ديوان المحاسبة والوزراء كيف يقبلون هذا الكلام أليس عندهم علم بذلك”.

وعلى صعيد متصل أتهم محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، نائبه المقال من قبل مجلس النواب، “علي الحبري” ، بتسويق كذبة إقفال المقاصة بين مصارف المنطقة الشرقية والغربية.

ونفى الكبير، في اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة لهذا العام، إغلاق المقاصة بين مصارف المنطقة الشرقية والغربية باعتبارها جزءا من نظام المدفوعات الوطني.

واوضح أن كذبة إقفال المقاصة سوقها علي الحبري ونسبة قبول الصكوك على المقاصة في النظام الوطني تتجاوز 96 بالمئة.