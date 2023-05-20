مسؤول ليبي يطالب المواطن بترشيد الاستهلاك لمواجهة الشح المائي

طالب مسؤول في الشركة العامة للمياه والصرف الصحي الوسطى الشرقية، سكان سرت بتوفر مياه الشرب، وذلك بعد تلقي بلدية سرت عديدا من الشكاوي، بشأن شح المياه في عدد من المناطق السكنية بسرت وضواحيها.

وقال مدير إدارة التشغيل بالشركة محمد الطليعي، خلال اجتماع في بلدية سرت الأسبوع الماضي لبحث مشكلة المياه بالمدينة، وظاهرة استغلال أصحاب شاحنات نقل المياه وبيعها بأسعار باهظة: “المياه متوفرة، ونحتاج لترشيد وتقنين استهلاك المياه بالمدينة والأودية”.

كما ناقش الاجتماع المختنقات التي تواجه البلدية في مجال البنية التحتية والمياه والصرف الصحي، والاتفاق علي طرق لمعالجتها بالتنسيق مع إدارة النهر الصناعي والشركة العامة للمياه وجهاز تنفيذ المشروعات حاليا والمتمثلة في خزانات المياه وشبكات التغذية ومشاريع أخرى.

من جهته، حض عميد بلدية سرت مختار المعداني، على ضرورة التنسيق بين الشركات والأجهزة بسرت، لمتابعة مشاكل شح المياه في مناطق معينة.

وقال: “نحتاج إلى دعم شبكة المياه بسرت من خلال تنفيذ مشروع محطة تحلية المياه الجديدة بمحلة الزعفران، الذي لم ينفذ رغم إتمام إجراءاتها مند سنوات، وطالب جهاز الحرس البلدي بمتابعة ملف المياه والإهدار وسيارات نقل المياه، وفرض غرامات”.