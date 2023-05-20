امطير: شكراً أردوغان لأنك أحييت الأمل فينا

وجهت عضو مجلس الدولة أمنة امطير، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمير القطري تميم بن حمد لدفاعهما عن حق المهاجرين السوريين في العيش الكريم، قائلا

وقالت “امكير”، في منشور لها بفيسبوك، “شكرا أردوغان لأنك احييت الأمل فينا بحكومات المسلمين، شكرا تميم لأنك الوحيد من بينهم دافعت عن حق المهاجرين السوريين في الحق بالعيش الكريم”.

وتساءلت قائلة، “هل تعي حكومات الدول المسلمة والعربية ما ستفعله بالمهاجرين السوريين، هؤلاء لم يخرجوا من ديارهم حبا في الخروج وإنما اجبروا عليه، هنا ليس لي إلا أن اقول شكرا لحكومات العجم المسلمة شكرا أردوغان لأنك احييت الأمل فينا بحكومات المسلمين، شكرا تميم لأنك الوحيد من بينهم دافعت عن حق المهاجرين السوريين في الحق بالعيش الكريم”.