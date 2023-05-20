بالصور… حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا (السبت 20 مايو 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 20 مايو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، رياح نشطة هذا اليوم على اغلب المناطق وتكون جنوبية على مناطق الشرقية مثيرة للأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية.

راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء:صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً علي بعض المناطق.

الرياح: غربية فشمالية غربية نشطة السرعة قد تسبب في أثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23-28)مْ على اغلب المناطق , وتكون هذا اليوم مابين (31-36) علي سرت- بني وليد وابوانجيم , وتسجل انخفاض يوم الغد خاصة على سرت.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى أخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الجبل الأخضر.

الرياح: شرقية فجنوبية شرقية نشطة السرعة تصل سرعتها على بعض المناطق إلى (60)كلم/ساعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية تتحول مساء اليوم إلى غربية فشمالية غربية من راس لانوف حتي سهل بنغازي ويوم الغد على باقي المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا اليوم مابين (30-38)مْ ، ولاتتجاوز (26)مْ على أقصى الساحل الشرقي، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على بعض المناطق .

الرياح: غربية فشمالية غربية نشطة السرعة قد تسبب في أثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-37)مْ ولا تتجاوز هذا اليوم (29) مْ على الحمادة و غدامس ، وتسجل انخفاض من مساء اليوم علي باقي المناطق.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شرقية فجنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال تتحول يوم الغد الى جنوبية غربية فشمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (20:02)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:04).