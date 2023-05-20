الجمع الشهري لأعضاء قسم التمركزات الأمنية التابع لمديرية أمن بنغازي

الوطن| متابعات

أقام قسم التمركزات الأمنية التابع لمديرية أمن بنغازي جمعه الشهري لجميع منتسبي القسم، وبإشراف مُباشر من رئيسه مقدم “خالد البشاري”.

وخلال الجمع بحث البشاري مع رؤساء الوحدات بالقسم سير العمل الأمني بجميع المهام المكلفين بها، ليتمكنوا من الاضطلاع بمسؤولياتهم الأمنية، وإعلاء مبدأ سيادة القانون والمواءمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل ومراعاة حسن معاملة المواطنين.

كما ناقش المجتمعون المشاكل والعراقيل التي تعيق عمل رجال الشرطة وكيفية حلها، حتى يؤدي رجل الشرطة مهامه المناطة به على أكمل وجه، فيما أثنى البشاري على المجهودات المبذولة من قبل المنتسبين في ضبط الأمن في بنغازي.