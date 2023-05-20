سفير ألمانيا: التطور الاقتصادي عامل مهم لتحقيق الاستقرار

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت” أن التطور الاقتصادي عامل مهم لتحقيق الاستقرار.

وقال سفير ألمانيا لدى ليبيا في تغريدة له بموقع “تويتر” إن نائبته أنيكا أنجلس التقت غرفة التجارة والصناعة ومجلس أصحاب الأعمال الليبيين.

وبين سفير ألمانيا أن اللقاء تمحور حول التطور الاقتصادي الذي يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار حيث تكرس ألمانيا جهدها من خلال عملية برلين لتطوير الوضع الاقتصادي في ليبيا وذلك من خلال تعميق العلاقات وزيادة التعامل التجاري بين ليبيا وألمانيا.