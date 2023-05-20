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طرابلس .. ضبط سيارة هونداي مسروقة ومطلوبة لمديرية أمن

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

أفادت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت عن تمكن قسم شرطة النجدة من ضبط [هونداي سانتفي ] مطلوبة لمديـرية أمن صرمان.

وفي إطار التعاون بين الأجهزة الأمنية، تمكن أعضاء قسـم شرطــة النجـدة من ضبط مركبة آلية النوع” هونداي سانتفي ” في التمركز الأمنـي جزيرة غوط الشعال ” ، اشتبه فيها و لدى التبليغ عنها في غرفة العمليات و السيطرة” بمديرية أمن طرابلس” اتضح انها مسروقة ومطلوبة لمديرية أمن صرمان .

وحسب ما أفاد ضابط الفرقـة العاملة بقسـم شرطـة النجـدة (ن17) اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص .

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