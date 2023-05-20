| طرابلس تحتضن فعاليات منتدى شمال أفريقيا لحوكمة الإنترنت بمشاركة عربية ودولية

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2023/05/20 على الساعة 10:10

: انطلقت بالعاصمة طرابلس، فعاليات منتدى شمال أفريقيا لحوكمة الإنترنت، بمشاركة ليبية وعربية ودولية، وصل إلى حوالي 250 مشارك من بينهم أساتذة وخبراء في مجال تقنية المعلومات والإنترنت.

ويهدف المنتدى في نسخته السابعة والذي يستمر على مدى 4 أيام بمشاركة 6 دول عربية، للوصول إلى خلق الوعي لدى مستخدمي الإنترنت لتجنب المخاطر.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى خالد غلام، في تصريح صحفي لمنصة “فواصل” ، إن عدد المشاركين فيه وصل إلى حوالي 250 مشارك من خبرات ليبية وعربية ودولية.

ولفت إلى أن المنتدى سيطرح محاور مختلفة تتناول الدعوة إلى إنترنت نظيف خال من العنف وخطاب الكراهية، ومحاور حول المحافظة على الهوية الرقمية الليبية وكيف يتم تطويرها مستقبلا.

كما سيتناول أيضا محاور عن البنية التحتية وكيفية تطويرها ومواكبة آخر مستجداتها، فضلا عن جانب الأمن السيبراني والذي يعد من أهم الملفات، خصوصا أنه كثُرت في المدة الأخيرة محاولات الاختراقات الأمنية عبر شبكات الإنترنت لعديد المؤسسات وكذلك الأفراد والسطو على معلوماتهم.

وشدد على أن حوكمة الإنترنت مسألة أساسية في ليبيا لمنع الفوضى في عالم الإنترنت، لما لها من آثار سلبية على المجتمعات والوصول إلى خلق الوعي لمستخدمي الإنترنت لتجنب المخاطر التي تلحق بالمستخدمين.

وبين أن المنتدى استضاف خبراء من بريطانيا في جانب الأمن السيبراني،فضلاعن المشاركة المحلية التي كانت حاضرة من خلال هيئة السلامة وأمن المعلومات، والهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، وشركة البريد والاتصالات، والهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي.