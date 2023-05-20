بعد نفي قفل المقاصة.. غيث: أستغرب رد الصديق الكبير البعيد عن المهنية وأخلاق الموظف العام

ليبيا – رد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مراجع غيث، على ما تم تداوله في اجتماع مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال حيال “الصرف الموازي”.

غيث وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، قال:” إن التحكم في سعر الصرف من خلال إجراءات يتخذها المصرف المركزي والحكومة ممثلة في وزارة المالية، وقبل التساؤل عن دور الصرف الموازي، لماذا لا تحاول أن تناقش لماذا يتم الصرف الموازي؛ أليس بسبب حجب المخصصات عن مؤسسات رسمية تعتبر من ضمن مؤسسات الدولة، ولو وفرت احتياجات تلك المؤسسات بغض النظر عن أماكن تواجدها لما كانت هناك حاجة لما يسمى بالإنفاق الموازي”.

وتابع غيث حديثه:” أما البحث عن أعذار وأسباب غير صحيحة، وترك الأسباب الحقيقية أولها غياب الإدارة الجامعية للمصرف المركزي وغياب وزارة المالية عن القيام بدورها في السياسة المالية، إلى جانب انعدام التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، والتعدي على اختصاصات الآخرين، أليس من التحدي للمصرف المركزي أن ينشر قوائمه المالية المتأخرة عشرة سنوات بدل القيام بدور وزارة المالية؟”.

وأردف:”ما تم نقاشه واستمعت إليه هو وجهة نظر واحدة ودعاية رخيصة لإنجازات وهمية، ولم يقم أحد من الموجودين بالتساؤل، لماذا الانفاق الموازي وما أسبابه؟”.

وعلق غيث على نفي محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على قفل المقاصة ، قائلاً: إستغربت رد الصديق البعيد عن المهنية وأخلاق الموظف العام ، لأنه هو نفسه أكد في السابق أن سبب اقفال المقاصة هو الدين العام في المنطقة الشرقية مع أن ذلك غير صحيح”.

وأضاف:” في كل الاجتماعات التي عقدناها سابقاً مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يتم مناقشة قفل المقاصة وكان ناجي عيسى يدافع عن ذلك التقرير”.

وأردف:” أن مكتب المراجعة أكد قفل المقاصة، وهناك تقارير بالإضافة إلى البنك الدولي وصندوق النقد تؤكد أن قفل المقاصة من ضمن خطوات توحيد المصرف المركزي واتخاذ خطوات حسن النية أولها فتح المقاصة”.

غيث ختم:” أنا لا أستغرب ذلك من الصديق الكبير ولكن رئيس ديوان المحاسبة والوزراء كيف يقبلون هذا الكلام أليس عندهم علم بذلك”.