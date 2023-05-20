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الصول: ” القوة القاهرة” التي حالت دون إجراء الانتخابات السابقة قائمة حتى الآن

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن | رصد

قال عضو مجلس النواب، علي الصول ، إن الأوضاع الراهنة لا تشير إلى إمكانية إجراء انتخابات، خاصة أن ” القوة القاهرة” التي حالت دون إجراء الانتخابات السابقة قائمة حتى الآن.

وبين  في تصريحات صحفية، أن “القوانين الانتخابية تُحال من اللجنة المشكلة حال التوافق عليها للبرلمان مرة أخرى لإصدار القانون ولا تحال للمفوضية العليا مباشرة.

وشدد الصول على أن ما تتوصل إليه اللجنة يجب أن يُعرض أولا على المجلس لاعتماده وإصدار القوانين، ومن ثم إحالتها إلى المفوضية، نظرا لكون اللجنة هي جزء من المجلس التشريعي وليست مستقلة بذاتها.

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الوطن الليبية

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