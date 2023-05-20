برلماني ليبي: لجنة “6+6” لم تناقش قانون الترشح للرئاسة حتى الآن

أكد عضو مجلس النواب، عز الدين قويرب، وعضو لجنة “6+6” المعنية بإعداد القوانين الانتخابية، أن اللجنة لم تناقش القانون المتعلقة بالترشح للرئاسة حتى الآن بشكل رسمي.

وقال قويرب، في تصريحات صحفية له، إنه من المقرر أن تصوت اللجنة على النقاط الخلافية خلال الاجتماع المرتقب في المغرب.

وأضاف البرلماني الليبي: “الاجتماعات السابقة للجنة ناقشت الجوانب الفنية مع مفوضية الانتخابات، والجوانب القانونية مع النائب العام، خاصة من لديهم قضايا من المترشحين”.

وأوضح أن اللجنة تبحث المواد الخلافية والتصويت عليها خلال الاجتماعات في المغرب، والمقرر أن تنطلق الإثنين المقبل.

وأشار إلى أن الاجتماعات المرتقبة في المغرب تستغرق عدة أيام للنقاش حول المواد الخلافية، ومن ثم التصويت على القوانين، أو المواد المختلف عليها.

وقال إن ما تتفق عليه اللجنة وفق ما التعديل الـ13 للإعلان الدستوري يحال للمفوضية بعد إقراره من البرلمان، أو أن تحيله اللجنة مباشرة للمفوضية.