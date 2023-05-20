ناكر: على الشعوب العربية تشكيل قيادة واحدة والتحرك من أجل إرجاع رجولتنا

قال عبد الله ناكر، رئيس ما يعرف “حزب القمة” إنه يتعين على الشعوب العربية تشكيل قيادة واحدة والتحرك من أجل إرجاع رجولتنا، وذلك في بيان له على هامش اجتماع قمة جدة.

كتب قائلًا على فيسبوك: “اليوم القمة العربية ملوك ورؤساء وأمراء وأصحاب السعادة وأصحاب السمو وهيلمان وبروتوكولات وكلمات، كل هذا شيء طبيعي ولكن الشيء الغريب زيارة زيلينسكي رئيس دولة أوكرانيا التي بينها وبين روسيا حرب ضروس الان ،لنقف قليلا عند هذه المسألة ونسأل بعض الأسئلة، مالغرض من هذه الزيارة هل القادة العرب يستطيعون حل المشكلة بين أوكرانيا وروسيا، لا اعتقد لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فهم عاجزين على حل مشكلة السودان البسيطة او مشكلة ليبيا أو مشكلة اليمن أو مشكلة العراق او سوريا ولا أريد أذكر قضية فلسطين وبالأمس كان الإسرائيليين يدنسون القدس ولا حياة لمن تنادي لهولاء الزعماء، اذاً زيارة زيلينسكي كانت بأوامر مفروضة عليهم، فهم مجرد خدم لأسيادهم وهذا شيء واضح، ولكن الشيء الذي غير المفهوم في هذه المعادلة 22 دولة عربية مساحتها 13,487,814كم مربع، وعدد السكان 430,753,333 مليون نسمة، مُنجرين مثل قطيع الغنم وراء هولاء العملاء دون تحريك ساكن”.

أضاف قائلًا: “هل لا يوجد رجال بين هذا العدد الضخم، أو لايوجد إيمان حقيقي أو ماذا، كيف إستطاعوا تدجين وترويض هذا العدد الكبير جداً ، كيف سيطر العدو الإسرائيلي وهم لا يزيدون عن 4 مليون نسمة على وطن كامل، هل هولاء الذين يسمون أنفسهم ملوك ورؤساء وأمراء العالم العربي يستحقون السمع والطاعة، حان الوقت للخروج على العملاء والتحرر من حكمهم الذي يخدم أسيادهم ويقمع شعوبهم، وعلى الشعوب العربية أن تشكل قيادة واحدة والتحرك من أجل التحرر وإرجاع كرامتنا ورجولتنا أمام الشعوب.” وفق تعبيره.