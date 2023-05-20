بالصور.. تفاصيل مثيرة بضبط أفراد تشكيل عصابي خطـير عقب مطاردتهم في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت عن تمكن “مركز شرطة بوعطني” من ضبط عنصرين ضمن تشكيل عصابي مُسلح مُلثم تشادي الجنسية يمتهن السطو على منازل العمالة الوافدة وسلب أموالهم وأغراضهم الشخصية.

وإستجابةً لعدة شكاوي من العمالة الوافدة محل إقامتهم بمنطقة بوعطني ضد خمسة أشخاص مجهولين مُلثمين من ذوي البشرة السمراء قامو بإقتحام مكان اقامتهم والتعدي عليهم وسلب أموالهم وتهديدهم بالقتل بواسطة سلاح ناري نوع مسدس وأسلحة بيضاء .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز عميد خالد الترهوني تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وتم خروج أعضاء التحريات إلى الأماكن التي مارس فيه هذا التشكيل نشاطه الإجرامي وتمت المعيانة وجمع المعلومات.

وبعد عدة أيام من الرصد والتحري وردت معلومات بأن هناك أشخاص بنفس الأوصاف يتجولون داخل المنطقة بالتحديد بالقرب من جامع البانكا في ساعات مُتأخرة من الليل وعلى الفور تم إنتقال أعضاء التحريات إلى نفس المكان حيث تم سماع دوي أطلاق نار إثر دخولهم إحدى المنازل التي يقيم بها العمالة الوافدة وخرجو مسرعين وتم مطاردتهم وتم ضبط شخصين ينتميان إلى التشكيل العصابي اما الثلاثة الآخرون لاذو بالفرار .

وتم الإنتقال بهم إلى المركز وبالإستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى ه.غ.ع من مواليد 1998 تشادي الجنسية السكن الكويفية المنطقة الصناعية والثاني يُدعى ج.أ.س من مواليد 1999تشادي الجنسية السكن الكويفية وإعترفو بعدة سرقات منها سرقة 20 إسطوانة غاز ومبلغ مالي 4000 دينار وكما ضبط بحوزتهم عدد 2 هواتف محمولة إعترفا بسرقتها وكذلك أعترفا بخطف أشخاص وتعذيبهم بالكهرباء وإبتزازهم للحصول على الأموال .

وإتخذت كافة الإجراءات حيالهم وأحيلوا إلى النيابة العامة ولازال البحث مُستمراً عن الأشخاص الثلاثة الفارين …